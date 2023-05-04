Происшествия 04 мая 2023, 10:04 Ильский НПЗ на Кубани загорелся из-за падения беспилотников Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел из-за падения дронов Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев / Telegram

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Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел из-за падения беспилотников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, НПЗ атаковали четыре БПЛА. В результате падения дронов произошло возгорание. При этом один из аппаратов не взорвался, его решили уничтожить.

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Резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода загорелся после атаки беспилотника в ночь на 4 мая. На место ЧП выдвинулись подразделения спасателей. В 04:20 по московскому времени пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате пожара никто не пострадал.

Минувшей ночью, 3 мая, подобное происшествие произошло на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района. Пожару присвоили высший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали спустя 17 часов. Жертв и пострадавших нет.