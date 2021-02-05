Ильменский проезд перекрыли из-за пожара в автосервисе на севере Москвы

Пожар произошел в автосервисе в Ильменском проезде в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России. Участок дороги рядом с горящим зданием перекрыли.

ЧП произошло в доме 8, корпус 3, написало РИАМО. МЧС заявило, что горит одноэтажное здание площадью 4800 «квадратов». По данным источника ТАСС, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

На место ЧП выехали спасатели. Площадь пожара, по информации РИАМО, составила 300 квадратных метров. По информации ТАСС, в здании находилось десять газовых баллонов. Их детонацию предотвратили.

В 08:20 пожарные полностью справились с пламенем. Сведений о пострадавших нет. Причины пожара сейчас выясняют.

Департамент транспорта Москвы проинформировал о том, что сотрудники МЧС перекрыли съезд с Дмитровского шоссе в Ильменский проезд.