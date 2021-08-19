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    19 августа 2021, 20:13

    Черный ящик с разбившегося в Подмосковье Ил-112В отправили на расшифровку

    Александра Ломейко, Анатолий Минкин

    В ходе поисковой операции на месте крушения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье нашли бортовой самописец. Он поможет в расследовании причин катастрофы.

    Черный ящик с разбившегося в Подмосковье Ил-112В отправили на расшифровку

    Черный ящик самолета, который разбился в районе села Никольское, направили на расшифровку. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку», — уточнил представитель комиссии по расследованию ЧП.

    Он добавил, что о причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно.

    Обломки самолета извлекли с места происшествия и доставили в Жуковский — в ЛИИ имени Громова — для расследования причин катастрофы.

    Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 потерпел крушение в Подмосковье в минувший вторник, 17 августа. Он рухнул, когда пошел на посадку после тренировочного полета.

    На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Расследование причин крушения поручили специальной комиссии.

    Самолет Ил-112В прилетел в Подмосковье из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021», который пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа.

    Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26.