Черный ящик с разбившегося в Подмосковье Ил-112В отправили на расшифровку

В ходе поисковой операции на месте крушения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье нашли бортовой самописец. Он поможет в расследовании причин катастрофы.

Черный ящик самолета, который разбился в районе села Никольское, направили на расшифровку. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку», — уточнил представитель комиссии по расследованию ЧП.

Он добавил, что о причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно.

Обломки самолета извлекли с места происшествия и доставили в Жуковский — в ЛИИ имени Громова — для расследования причин катастрофы.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 потерпел крушение в Подмосковье в минувший вторник, 17 августа. Он рухнул, когда пошел на посадку после тренировочного полета.

На борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Расследование причин крушения поручили специальной комиссии.

Самолет Ил-112В прилетел в Подмосковье из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021», который пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Его построили на Воронежском авиационном заводе. Он должен заменить Ан-24 и Ан-26.