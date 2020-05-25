Игры школьника с арматурой закончились больницей

По данным ИА Nation News, после госпитализации ребенку диагностировали проникающую рану нижней челюсти, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Его отец рассказала, что мальчик бегал по подъезду с арматурой в руках и в какой-то момент оступился и упал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.