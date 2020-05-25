25 мая 2020, 11:11
Игры школьника с арматурой закончились больницей
Накануне в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили девятилетнего мальчика, который получил серьезные травмы, играя с арматурой. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным ИА Nation News, после госпитализации ребенку диагностировали проникающую рану нижней челюсти, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Его отец рассказала, что мальчик бегал по подъезду с арматурой в руках и в какой-то момент оступился и упал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.