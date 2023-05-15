Происшествия 15 мая 2023, 20:26 Игры с пневматическим ружьем закончились реанимацией для шестилетней девочки Ребенок выстрелил в шестилетнюю девочку из ружья, которое дал поиграть ее отец РИА «Новости»

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Игры с пневматическим ружьем закончились для шестилетней девочки реанимацией, в деле разбирается полиция. Мальчишки, играя с оружием, случайно ранили ребенка, об этом происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, оружие нашел 37-летний житель поселка Виллози под Санкт-Петербургом. Мужчина обнаружил в сарае старое пневматическое ружье и отдал его соседским мальчишкам.

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Ребята стали стрелять из пневматики по бочкам во дворе и случайно ранили шестилетнюю девочку — дочь обнаружившего ружье мужчины.

Отец самостоятельно доставил девочку в ближайшее медучреждение. У ребенка врачи диагностировали повреждение печени и правой почки, а также внутрибрюшное кровотечение. Состояние девочки тяжелое, она находится в реанимации и за ее жизнь борются врачи.

Shot сообщил, что семья девочки полная, благополучная, не состоит на учете. В деле о ранении ребенка будут разбираться правоохранительные органы.