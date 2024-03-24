Происшествия 24 марта 2024, 16:46 Игроки «Спартака» встретились с 15-летним парнем, спасшим 100 человек при теракте «Спартак» подарил футболку 15-летнему парню, спасшему 100 человек при теракте ФК Спартак-Москва - официальный сайт

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Московский клуб «Спартак» пригласил на стадион 15-летнего гардеробщика И., который спас более 100 человек во время теракта в Crocus City Hall. Футболисты подарили юноше игровую футболку, сообщили на сайте команды.

Молодой человек оказался болельщиком «Спартака», он несколько лет занимался в академии «красно-белых». С И. встретились футболисты Алексис Дуарте, Хесус Медина, Антон Зиньковский, Роман Зобнин и Наиль Умяров.

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«Мы пригласили его, чтобы поблагодарить за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой, а также вручили в подарок», — рассказали в клубе.

Рэпер Моргенштерн* отправил семье подростка миллион рублей. Эту информацию подтвердила мать молодого человека. Юноша также получил медаль «За заслуги» от председателя Духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина.

По данным СМИ, выводить людей И. помогал коллега, тоже подросток.

* Признан иностранным агентом на территории России.