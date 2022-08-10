Игрока ХК «Салават Юлаев» заподозрили в уклонении от армии

Хоккеиста Анвара Сулейманова, который играет за «Салават Юлаев», заподозрили в покупке поддельного военного билета. Сам спортсмен явился в зал суда, но от комментариев воздержался.

Сулейманов прибыл на слушание с адвокатом. По его словам, все извещения он получал через своего правозащитника. Кроме того, заняться судебным вопросом в более ранний срок он не мог, поскольку уезжал в Казань на сборы.

За дверью зала суда Сулейманова ждали родители. Папа хоккеиста сказал, что не считает правомерным обвинение в адрес его сына. Также он отметил, что ему обидно за происходящую ситуацию.

«Мы, как родители, считаем, что наш сын абсолютно ни в чем не виноват. И остальные ребята тоже. Они делали свою работу. Выполняли ее профессионально и качественно. Защищали свою республику и свой клуб», — поделился мужчина.

По его словам, дело на его сына заведено необоснованно.

«Мы не видим, из чего создан этот судебный прецедент. Мы не можем понять. Считаем, что наш сын ни в чем не виноват», — заявил отец Сулейманова.

К его словам присоединилась мама хоккеиста. Она также сказала, что считает спортсмена невиновным.

«Эти дети с трех лет занимаются спортом. Часть жизни они провели в интернатах, где по восемь часов в день тратили на тренировки. К своим 20 годам они прошли несколько армий с их ежедневными занятиями», — поделилась женщина.

По ее словам, исполнение обязательной воинской повинности для таких спортсменов равносильно краху карьеры.

«Мне кажется, надо что-то на законодательном уровне принимать. Ведь после года армии их ни один клуб не возьмет. И когда ребенок с трех лет в спорте, у него хорошие перспективы и нет альтернативы по исполнению обязательной воинской повинности — это не совсем правильно», — сказала мама Сулейманова.