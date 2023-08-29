Игравший с переходником двухлетний мальчик скончался после удара током в Петербурге | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 13:36 Игравший с переходником двухлетний мальчик скончался после удара током в Петербурге РЕН ТВ: 2-летний мальчик играл с переходником и умер от удара током в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге скончался двухлетний мальчик, который во время игры с переходником получил мощный удар током. Врачи не смогли спасти ребенка после госпитализации. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мальчик попал в реанимацию в состоянии клинической смерти, но на следующий день скончался», — указал источник.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Началась проверка условий проживания и воспитания погибшего мальчика. По предварительным данным, в момент удара током он играл с электричеством без присмотра взрослых.

Информация о госпитализации ребенка появилась вечером 24 августа. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга врачи увезли двухлетнего мальчика после сильного удара током. Тогда СМИ сообщали, что он пережил клиническую смерть.