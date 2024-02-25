Происшествия 25 февраля 2024, 08:50 Игравшие со спичками дети устроили пожар в башкирском селе Бекетово МЧС РФ: игравшие со спичками дети подожгли жилой дом в Башкирии Пресс-служба МЧС

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Игра маленьких детей со спичками едва не обернулась трагедией в селе Бекетово в Башкирии. Четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка случайно подожгли комнату в жилом двухквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС

К счастью, дома была бабушка. Она выбежала на улицу и позвала соседа на помощь. Мужчина успел вытащить мальчика из огня. Девочку вынесли уже спасатели. Ее вместе с бабушкой передали врачам.

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«Предварительно, дети играли со спичками, что и стало причиной пожара», — информировали в ведомстве.

Пожар на площади 12 квадратных метров потушили. На месте работали семь специалистов, они применили две спецмашины МЧС.

Накануне, 24 февраля, пожары произошли в двух многоэтажках в Энгельсе Саратовской области. Оба возгорания зафиксировали в микрорайоне Энгельс-1. Пострадали два человека. Жильцов пришлось эвакуировать. В причинах и обстоятельствах случившегося разберется прокуратура региона. Ее сотрудники также оценят соблюдение требований пожарной безопасности.