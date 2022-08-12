«Идут проверки». Клуб, где погиб 14-летний хоккеист, временно отменил игры

В петербургском спортивном дворце «Хоккейный», где во время тренировки погиб 14-летний хоккеист, сегодня отменили все игры. Об этом «360» рассказали сотрудники ХК.

«Проверки идут в клубе, пока игры отменили по всем возрастам. Сказали сегодня отменить все мероприятия до понедельника, до следующего совещания», — рассказал собеседник канала.

Источник фото: телеканал «360»

Он предположил, что компетентные органы проверяют «оборудование, документацию, проведение инструктажей, технику безопасности», но признался, что подробностей не знает.

Погибшего мальчика в клубе назвали «умным, толковым».

«Оставалась всего минута до конца игры. Он был защитником у ворот. Вся защита на нем, разумеется, была», — отметили в «Хоккейном».

Источник фото: телеканал «360»

Вечером 11 августа во время тренировки защитник команды совершил неудачный бросок и попал шайбой в грудь мальчика. У него остановилось сердце. Врач оказал юному хоккеисту первую помощь и вызвал скорую. Сердце удалось запустить, но в больнице подросток умер.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.