Идущего по краю дороги пешехода насмерть сбили в Удмуртии

Мужчину, который шел по краю дороги, насмерть сбили в Удмуртии в среду, 23 сентября. Авария произошла на первом километре дороги Воткинск — Чайковский — Волковский, сообщили сотрудники местного управления ГИБДД.

По их словам, примерно в 19:40 32-летний водитель ВАЗ-2112 сбил 55-летнего пешехода. Мужчина совершал обгон, а местный житель шел по краю проезжей части в попутном направлении. Пострадавший скончался от полученных травм, пишет сайт IZHLIFE.

Специалисты напомнили пешеходам, что перед выходом на улицу в темное время суток необходимо надевать одежду со светоотражающими элементами.