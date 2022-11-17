Происшествия 17 ноября 2022, 19:04 ИА «Невские новости»: пассажирский автобус врезался в экскаватор в Петербурге

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ДТП с участием пассажирского автобуса случилось в Санкт-Петербурге. Во время поворота он задел экскаватор, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

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Одно из стекол автобуса разбилось, осколки полетели в салон. На месте происшествия возникла огромная пробка. Официального комментария от правоохранительных органов по поводу аварии и информации о пострадавших нет.