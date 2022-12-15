Происшествия 15 декабря 2022, 17:16 ИА «Невские новости»: движение трамваев остановилось в Петербурге из-за ДТП с инкассаторской машиной

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Инкассаторская машина и пассажирский автобус столкнулись на перекрестке улицы Трефолева и проспекта Стачек. В результате остановилось движение трамваев, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

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Транспорт перегородил трамвайные пути, а также регулируемый пешеходный переход. На месте аварии образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД устраняют последствия происшествия. Официальной информации об аварии нет.