Следком возбудил дело по факту смерти женщины и ее сына в Балашихе

Следственный отдел ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту смерти 42-летней жительницы Балашихи и ее сына. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 11 мая родственница обнаружила мать с 15-летним сыном в плохом состоянии у себя в квартире. Приехавшая на вызов скорая помощь госпитализировала пациентов, но они скончались, несмотря на оказанную медиками помощь.

Следователи допросили свидетелей, осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

Источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что предварительной причиной смерти могло стать намеренное отравление. Причины этого поступка не называются.