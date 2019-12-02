Hyundai вписался в грузовик в Татарстане. Два человека погибли
В Татарстане зафиксировано ДТП с участием грузовика и иномарки Hyundai Accent, в результате которого два человека погибли, передает РИА ФАН.
По данным информагентства, авария произошла на дороге Елабуга — Ижевск в Менделеевском районе. В результате погибла 36-летняя женщина и ее девятилетняя дочь, которые находились в салоне иномарки на момент столкновения. Водитель грузовика не получил травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.