Hyundai вписался в грузовик в Татарстане. Два человека погибли

По данным информагентства, авария произошла на дороге Елабуга — Ижевск в Менделеевском районе. В результате погибла 36-летняя женщина и ее девятилетняя дочь, которые находились в салоне иномарки на момент столкновения. Водитель грузовика не получил травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.