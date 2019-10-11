Hyundai Sonata и Daewoo Matiz столкнулись в Башкирии. Один человек погиб

По данным издания, авария произошла сегодня утром в Уфимском районе. В результате столкновения погиб 65-летний мужчина, который находился за рулем Daewoo Matiz. 46-летний водитель Hyundai Sonata получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.