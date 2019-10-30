Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком в Пензенской области. Один человек погиб

По данным информагентства, авария произошла на 185-м километре автодороги «Тамбов — Пенза». Отечественный грузовик столкнулся с легковушкой, которой управлял 24-летний водитель. Молодой человек и его 28-летний пассажир получили травмы. Другой мужчина, находившийся в салоне иномарки, погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.