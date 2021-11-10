Hyundai и ВАЗ столкнулись в Кемеровской области

ДТП произошло на 11-м километре трассы Кемерово — Елыкаево. Там столкнулись два легковых автомобиля Hyundai Santa Fe и ВАЗ 2111. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В результате столкновения машины были сильно повреждены, из-за чего водители не смогли покинуть салон. На место аварии прибыли спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда.

«Спасатели отключили АКБ и оказали помощь в оцеплении места происшествия», — рассказали в ведомстве.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать возгорания автомобилей. Информации о пострадавших нет.