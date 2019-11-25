Hyundai и легковушка столкнулись в Сочи. Видео

По данным издания, авария произошла в Хостинском районе на трассе Джубга — Сочи.

По словам свидетелей, водитель Hyundai не справился с управлением и вписался в отечественное авто, ехавшее по встречной полосе. От удара иномарка перевернулась. Инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев заверил, что травм никто не получил.