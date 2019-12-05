Hyundai и Lada столкнулись под Уфой. Пострадали 3 человека

Около восьми часов вечера накануне на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись Hyundai Solaris и Lada Granta. Сообщается, что двигавшейся в сторону Уфы иномаркой управлял 31-летний житель села Инзер.

Два пассажира Hyundai и один пассажир Lada пострадали в ДТП.