Hyundai и Lada столкнулись под Уфой. Пострадали 3 человека
Под Уфой произошла авария с участием двух иномарок на небольшом повороте дороги. По предварительной версии, один из водителей выбрал не подходящую дорожным условиям скорость. Об этом сообщим сайт ToDay News Ufa со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Около восьми часов вечера накануне на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись Hyundai Solaris и Lada Granta. Сообщается, что двигавшейся в сторону Уфы иномаркой управлял 31-летний житель села Инзер.
Два пассажира Hyundai и один пассажир Lada пострадали в ДТП.