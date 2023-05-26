Эксклюзив 26 мая 2023, 19:12 «Хуже диких зверей». Жителей Челябинска возмутила история с выброшенным в мусорный бак младенцем Жители дома в Челябинске назвали нелюдями родителей, выбросивших в мусор младенца

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Полицейский вытащил плачущую новорожденную девочку из мусорного бака в Челябинске. Младенца выкинули родители, которые жили в подвале и вели маргинальный образ жизни. Живущие по соседству с местом происшествия горожане в беседе с «360» сравнили асоциальную пару с дикими хищниками.

«Они хуже диких зверей. Львы и тигры нежно заботятся о своем потомстве. Кошмар какой! Выкинуть живого ребенка. Они просто нелюди, это ужасно. Очень надеюсь, что малышка поправится», — сказала одна из женщин.

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Она добавила, что мать могла бы отнести в больницу свою новорожденную дочь, если та ей не нужна, а не выкидывать плачущую девочку в контейнер.

«Какой кошмар: вынести живого ребенка в мусор, как помои. Это нелюди. Я такие истории даже по телевизору стараюсь не смотреть. Страшно поверить, что девочку выбросили в нашем дворе», — отметила другая жительница Челябинска.

Вступивший в разговор мужчина обратил внимание, что благодаря неравнодушным горожанам ребенка удалось спасти.

«Очень хорошо, что есть такие отзывчивые, внимательные люди», — заключил он.