19 декабря 2022, 13:50
Хутор в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле хутора Панков
Вооруженные силы Украины атаковали хутор Панков в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет», — написал он.
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По его словам, повреждения получили два частных домовладения, осколки снарядов выбили стекла. Оперативные службы уже работают на месте ЧП, а представители местной администрации проводят подомовой обход территории.
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Белгородская область регулярно оказывается под обстрелом ВСУ, регион находится на границе с Украиной.
Белгород и близлежащие к нему населенные пункты украинские националисты обстреляли 18 декабря. Один человек в результате атаки погиб, еще 10 — пострадали. Гладков уточнил, что повреждены электросети. Из-за этого около 14 тысяч человек остались без света.
ВСУ
Россия
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