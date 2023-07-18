Происшествия 18 июля 2023, 14:58 Хутор и село в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ Губернатор Гладков: хутор Бабка и село Новопетровка остались без света из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Хутор Бабка Валуйского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате никто не пострадал, но осколки снарядов повредили линию электропередачи, два населенных пункта пока остаются без света, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий», — уточнил он.

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Ранее под обстрелом оказалась окраина поселка Шамино. В результате пострадали пять местных жителей. Всех доставили в городскую больницу № 2.

По данным Гладкова, у одного мужчины выявили осколочное ранение грудной клетки, он находится в состоянии средней степени тяжести. Еще у четверых пострадавших — ранения легкой степени тяжести.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заключил губернатор региона.