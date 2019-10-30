Hummer сбил двухлетнюю девочку в Калининграде

По данным информагентства, авария произошла около одного из домов на улице Зеленой. Двухлетняя девочка угодила под колеса авто, которым управлял 39-летний мужчина. Сбив ребенка, он врезался в Mercedes-Benz, стоявший рядом.

«Дни.ру» заверили, что пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.