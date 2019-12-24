24 декабря 2019, 19:41
Хулиганы сожгли детский аттракцион в подмосковном Дмитрове
В подмосковном Дмитрове вандалы подожгли детский аттракцион в парке «Березовая роща». Карусель была куплена в Италии, передают «Дни.ру» со ссылкой на областные СМИ.
Неизвестные поджигатели попали на камеры видеонаблюдения. Однако плохое качество изображения не позволило распознать лица хулиганов. В администрации парка предположили, что у одного из злоумышленников был баллончик с газом, поскольку ему удалось быстро обработать пульт, а другому поджечь.
«Мы сейчас отправили запрос в фирму-производитель, чтобы узнать стоимость сгоревшего пульта. После того как будет установлена сумма ущерба, напишем заявление в полицию», — заверили в «Березовой роще».