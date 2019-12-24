Хулиганы сожгли детский аттракцион в подмосковном Дмитрове

Неизвестные поджигатели попали на камеры видеонаблюдения. Однако плохое качество изображения не позволило распознать лица хулиганов. В администрации парка предположили, что у одного из злоумышленников был баллончик с газом, поскольку ему удалось быстро обработать пульт, а другому поджечь.

«Мы сейчас отправили запрос в фирму-производитель, чтобы узнать стоимость сгоревшего пульта. После того как будет установлена сумма ущерба, напишем заявление в полицию», — заверили в «Березовой роще».