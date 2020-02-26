Хулиганы разбили автомобиль директору екатеринбургского радио

Вандалы прокололи все шины на машине журналистки, а на лобовом стекле написали «Дура».

«Повреждения серьезные. Сотрудники полиции сработали оперативно. Им еще предстоит провести проверку. Озвучивать свои предположения, кому это могло быть выгодно, не намерена», — сказала Боева.