26 февраля 2020, 17:32
Хулиганы разбили автомобиль директору екатеринбургского радио
Инне Боевой, директору муниципального екатеринбургского радио «Город FM», хулиганы повредили машину. Инцидент произошел, пока она находилась на встрече. Об этом написало ИА Ura.ru.
Вандалы прокололи все шины на машине журналистки, а на лобовом стекле написали «Дура».
«Повреждения серьезные. Сотрудники полиции сработали оперативно. Им еще предстоит провести проверку. Озвучивать свои предположения, кому это могло быть выгодно, не намерена», — сказала Боева.