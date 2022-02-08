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    08 февраля 2022, 16:56

    Хулигана, повредившего уборочный погрузчик, задержали в Санкт-Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который обрезком трубы повредил снегоуборочный погрузчик. Об этом написали «Невские новости».

    Водитель оставил погрузчик на Владимирском проспекте. Воспользовавшись его отсутствием, злоумышленник разбил фары, стекла кабины, а также приборную панель и дополнительное оборудование.

    Росгвардейцы поймали хулигана и передали его в территориальный отдел полиции.