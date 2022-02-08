08 февраля 2022, 16:56
Хулигана, повредившего уборочный погрузчик, задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который обрезком трубы повредил снегоуборочный погрузчик. Об этом написали «Невские новости».
Водитель оставил погрузчик на Владимирском проспекте. Воспользовавшись его отсутствием, злоумышленник разбил фары, стекла кабины, а также приборную панель и дополнительное оборудование.
Росгвардейцы поймали хулигана и передали его в территориальный отдел полиции.