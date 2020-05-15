    15 мая 2020, 17:58

    Хулигана осудят за распыление перцового баллончика в лицо пассажиру

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге осудят 19-летнего хулигана, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру метро. Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».

    По предварительным данным, двое молодых людей ехали в вагоне метро. Злоумышленник наблюдал за намеченной жертвой и, когда поезд прибыл на станцию «Площадь Ленина», предложил выйти и поговорить.

    На платформе хулиган достал перцовый баллончик и распылил его в лицо жертвы. Потерпевший пытался ударить злоумышленника, но тот лишь добавлял «перца». Когда подозреваемый ушел, жертва обратилась к сотрудникам метро, которые и вызвали скорую помощь.

    Потерпевшего доставили в больницу с ожогом первой степени. Возбуждено уголовное дело.