15 мая 2020, 17:58
Хулигана осудят за распыление перцового баллончика в лицо пассажиру
В Санкт-Петербурге осудят 19-летнего хулигана, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру метро. Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
По предварительным данным, двое молодых людей ехали в вагоне метро. Злоумышленник наблюдал за намеченной жертвой и, когда поезд прибыл на станцию «Площадь Ленина», предложил выйти и поговорить.
На платформе хулиган достал перцовый баллончик и распылил его в лицо жертвы. Потерпевший пытался ударить злоумышленника, но тот лишь добавлял «перца». Когда подозреваемый ушел, жертва обратилась к сотрудникам метро, которые и вызвали скорую помощь.
Потерпевшего доставили в больницу с ожогом первой степени. Возбуждено уголовное дело.