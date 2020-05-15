Хулигана осудят за распыление перцового баллончика в лицо пассажиру

По предварительным данным, двое молодых людей ехали в вагоне метро. Злоумышленник наблюдал за намеченной жертвой и, когда поезд прибыл на станцию «Площадь Ленина», предложил выйти и поговорить.

На платформе хулиган достал перцовый баллончик и распылил его в лицо жертвы. Потерпевший пытался ударить злоумышленника, но тот лишь добавлял «перца». Когда подозреваемый ушел, жертва обратилась к сотрудникам метро, которые и вызвали скорую помощь.

Потерпевшего доставили в больницу с ожогом первой степени. Возбуждено уголовное дело.