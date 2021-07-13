Хулигана, который пытался сломать замок на воротах храма в Петербурге, задержали

Дебошир в состоянии алкогольного опьянения пытался сломать замок на въезде на территорию Храма Сретения Господня в Санкт-Петербурге. Мужчина повредил ворота. Но хулигана успели задержать. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УВО.

Это произошло накануне, 12 июля, в 18:28 в Калининском районе города. В храме сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники ведомства отправились на выезд. Там они застали пьяного мужчину и оперативно его задержали. Дебошира передали полицейским.