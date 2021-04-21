Хулиган подрезал таксиста на Варшавке и брызнул в него баллончиком

В Москве на Варшавском шоссе хулиган подрезал таксиста и брызнул ему в глаза баллончиком с неизвестным веществом. Водитель получил ожог. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Конфликт между таксистом и хулиганом произошел около дома № 26 на Варшавском шоссе. Неизвестный подрезал машину такси и после этого начал оскорблять водителя. В ходе перепалки хулиган через окно автомобиля брызнул в глаза таксисту баллончиком, с чем — неизвестно. Водитель дезориентирован и плохо себя чувствует. Он не может открыть глаза. Сейчас машина стоит на выделенной полосе.

В момент нападения в машине такси находились пассажиры. По предварительным данным, они не пострадали. На месте работают сотрудники ДПС, ожидается бригада скорой помощи.

В минувшую субботу на Варшавском шоссе произошла авария с участием сразу девяти автомобилей.

Таксисту из Барнаула ранее двое неизвестных вместо оплаты поездки перерезали горло. Мужчина рассказал, что врачам удалось его спасти только благодаря второму подбородку.