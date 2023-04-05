Происшествия 05 апреля 2023, 14:19 Хулиган отделался условным сроком за лжеминирование Московского вокзала в Петербурге

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В Петербурге вынесли приговор местному жителю, который пошутил о заминировании Московского вокзала. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В декабре прошлого года мужчина позвонил на номер экстренных служб и сказал, что в здании Московского вокзала заложена бомба. Прибывшие на место правоохранители ничего не нашли.

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Во время суда хулиган признал вину и раскаялся. У мужчины есть маленький ребенок, и он помогает пожилой маме. С учетом всех обстоятельств его осудили на три года условно.

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