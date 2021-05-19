Художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко госпитализировали в Москве. У него хроническая почечная недостаточность, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Сличенко вызвал врачей скорой к себе домой. Он пожаловался на боли в животе. По данным источника, у 86-летнего худрука театра «Ромэн» более 12 часов наблюдалась задержка мочи. После осмотра медики приняли решение о его госпитализации.

Помимо этого, у Сличенко хроническая сердечная недостаточность. По предварительным данным, его госпитализировали в одну из столичных больниц.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года. Он начал выступать в цыганском театре «Ромэн» еще в 1951 году, где работал с ведущими актерами. Художественным руководителем театра он стал в 1977 году. Сличенко обладает званием народного артиста СССР, которое ему присвоили в 1981 году.

Накануне СМИ стало известно о госпитализации актрисы Натальи Варлей. Сообщалось, что героиню фильма «Кавказская пленница» доставили в одну из столичных больниц. О причинах госпитализации неизвестно.