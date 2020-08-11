Худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в ДТП в Валдае

Худрук уточнил, что ДТП было совершенно несерьезным, никто не пострадал.

«Немного не рассчитали скорость, чуть поцарапались, разъехались. Все хорошо, никто не пострадал», — рассказал он.

Информационно-туристический портал Валдая сообщил, что Ширвиндт столкнулся с другой машиной, потому что проигнорировал знак «Уступи дорогу». Уточняется, что пассажирка второго автомобиля попала в больницу с травмами руки.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.