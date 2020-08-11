11 августа 2020, 17:47
Худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в ДТП в Валдае
Произошла авария с участием художественного руководителя Театра Сатиры Александра Ширвиндта в городе Валдае Новгородской области. Об этом сообщила газета «Известия».
Худрук уточнил, что ДТП было совершенно несерьезным, никто не пострадал.
«Немного не рассчитали скорость, чуть поцарапались, разъехались. Все хорошо, никто не пострадал», — рассказал он.
Информационно-туристический портал Валдая сообщил, что Ширвиндт столкнулся с другой машиной, потому что проигнорировал знак «Уступи дорогу». Уточняется, что пассажирка второго автомобиля попала в больницу с травмами руки.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.