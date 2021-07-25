Художников избили после выставки в Архангельске. Организатор «Коровника» назвал причину конфликта

Художники из Санкт-Петербурга приехали в Архангельск, чтобы провести выставку «Коровник» на Кегострове. Но все закончилось побоищем на причале, когда молодые люди пытались успеть на последний теплоход. Подробностями случившегося поделился с «360» один из организаторов — Тигран Кастан.

По его словам, открытие прошло накануне. В заброшенном коровнике были установлены разные арт-объекты, на стенах появились изображения и надписи. Внутри играла музыка. Мероприятие вызвало интерес у многих местных жителей.

«Сначала был дождь. Но потом все-таки пришло много людей. Местным понравилось. Развлекло их сельскую жизнь. Но были и такие молодые люди, которые пришли туда потусоваться, выпить алкоголь. Ну, с нашей стороны тоже были люди, которые, так скажем, не одуванчики. И вот между ними и нашими был конфликт», — пояснил Кастан.

Чем больше молодые люди пили, тем сильнее разгорался конфликт. В итоге художники решили закрыть выставку пораньше.

«Мы всей бандой отправились на причал. И там островчане нас догнали. Такая кульминация выставки получилась. <…> Кегостров нас решил так отблагодарить, видимо. В общем-то, всем все понравилось», — добавил он.

По его мнению, эта драка, вероятнее всего, в любом случае произошла бы. Они предполагали, что такой исход возможен, и когда уже были на причале, порадовались, что все закончилось спокойно. Но, как оказалось, самый последний момент может навести такого шуму, отметил Кастан.

Экспозиция в коровнике сейчас продолжает работать, поэтому желающие могут прийти и посмотреть на то, что от нее осталось.

По данным «Подъема», по факту драки проводится полицейская проверка. На видео, которые публиковали участники побоища в соцсетях, видно, что молодые люди были вооружены. У одного в руках была бита, еще один бил стеклянные бутылки.