Художник Уэйн Тибо умер в 101 год

Художник Уэйн Тибо умер в возрасте 101 год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на GoodDaySacramento.

В галерее Acquavella, которая ему принадлежала, подтвердили факт его смерти. Подробности и причины неизвестны.

«Даже в 101 год большую часть времени он проводил в своей студии, одержимый, как он сам скромно говорил, «почти невротической фиксацией на попытках научиться рисовать», — рассказали в студии.

Уэйн Тибо знаменит яркими картинами, которые принято относить к жанру поп-арт. Правда, сам художник никогда не считал себя его представителем.

«Не чувствовал себя его частью никогда. Да мне поп-арт никогда и не нравился», — говорил Тибо.

101 год ему исполнился 15 ноября.

Ранее выставка «Азбука шедевров», которая включает в себя 120 работ Гончаровой, Дейнеки, Кандинского, Малевича, Репина, Кустодиева и других прославленных русских художников, стала доступна в истринском музее «Новый Иерусалим» с 19 декабря. Это часть губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».