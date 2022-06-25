25 июня 2022, 13:36
Патриарх Кирилл упал во время литургии в храме в Новороссийске
Патриарх Кирилл поскользнулся и упал в процессе литургии в храме в Новороссийске. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Патриарх освящал церковь Петра и Февронии Муромских. Он поскользнулся на мокром полу, когда спускался с кафедры.
«Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась», — написал протодиакон Андрей Кураев в соцсетях.
В РПЦ отказались освещать подробности о самочувствии патриарха после происшествия.
«Просто не комментируем это», — рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.