Патриарх Кирилл упал во время литургии в храме в Новороссийске

Патриарх Кирилл поскользнулся и упал в процессе литургии в храме в Новороссийске. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Патриарх освящал церковь Петра и Февронии Муромских. Он поскользнулся на мокром полу, когда спускался с кафедры.

«Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась», — написал протодиакон Андрей Кураев в соцсетях.

В РПЦ отказались освещать подробности о самочувствии патриарха после происшествия.

«Просто не комментируем это», — рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.