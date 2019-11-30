  • Храм загорелся в Балашихе

    30 ноября 2019, 23:21

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Пожар произошел в Преображенском храме на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.
    Храм загорелся в Балашихе

    На место прибыли пожарные. По предварительным данным, огонь возник внутри помещения.

    Площадь распространения огня составила 500 квадратных метров.

    Храм возвели во второй половине XVIII века. Он включен в список объектов культурного наследия.

    После советского периода его передали в ведение Русской православной церкви. До 1996 года проводились реставрационные работы с восстановлением колоколен, алтаря и боковых пределов.