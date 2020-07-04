Храм XIX века вспыхнул в Томске и сгорел полностью: видео

Деревянный храм сгорел в поселке в Томской области. Здание XIX века полностью выгорело — вряд ли получится его восстановить. Пока неизвестно, находились ли внутри люди.

Сгорел храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в поселке Зоркальцево. Как сообщило областной управление МЧС, им сообщили о пожаре в 14:46 (10:46 по московскому времени).

«В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован в 15:39 (11:39 мск)», — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли, как горит храм. Огонь очень быстро распространился по всем этажам и охватил купол. В итоге храм выгорел полностью.

Храм построили в 1873 году, пишет местное издание «РИА Томск». Советская власть закрыла его в 1933 году, и больше 50 лет он приходил в упадок. Местная община смогла вернуть здание в 1987 году — тогда храм находился в аварийном состоянии, и следующие два десятилетия его восстанавливали. Службы возобновили в 2009 году.