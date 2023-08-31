Эксклюзив 31 августа 2023, 14:59 Храм с мощами Николая Чудотворца в Ленобласти грабили несколько раз Прихожане заявили об отсутствии сигнализации в храме с мощами Николая Чудотворца

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Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области, откуда вынесли частицу мощей Николая Чудотворца, пытались ограбить раньше. Об этом «360» рассказала прихожанка Лариса со ссылкой на свою соседку.

По ее словам, ранее из храма неизвестные пытались унести икону «Всех скорбящих радость», которая считается чудотворной.

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«Ночью какие-то двое [неизвестных] подошли к этой иконе и стали ее и снимать. И вдруг сирена завыла. Естественно, шум поднялся, и они со страху сбежали. Но вообще икона не под охраной и никакой сирены там нет», — заявила собеседница «360».

Лариса подчеркнула, что из-за отсутствия охранной сигнализации такие безобразия в храме происходят регулярно. Еще одна прихожанка отметила, что за охрану здания отвечает сторож, поэтому непонятно, как мощи Николая Чудотворца могли украсть.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что подозреваемую в краже частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске задержали. Она подчеркнула, что речь идет о 69-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая вынесла из помещения коробку, где хранилась святыня. В ходе обысков квартиру подозреваемой украденный мощевик нашли и в ближайшее время вернут в храм.