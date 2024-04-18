Происшествия 18 апреля 2024, 17:41 Хозпостройка горела в Московском районе Петербурга

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Рано утром 18 апреля сотрудники МЧС Московского района Петербурга выезжали на вызов в связи с пожаром на территории хозпостройки. Об этом написал «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, до прибытия спасателей огонь успел распространиться по всей площади объекта. На месте ЧП работали 10 спасателей и две спецмашины.

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В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.