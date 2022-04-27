Хозяйственные постройки загорелись в Кемеровской области

В Кемерове в Пионерском тупике зафиксировано возгорание, передает РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, в частном секторе вспыхнули хозяйственные постройки. Четыре человека самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Общая площадь возгорания составила 135 квадратных метров.

«Обгорела деревянная обрешетка крыши дома, частично уничтожена кровля веранды и стены гаража, бани, беседки, сарая, обшивка теплицы сгорела полностью», — уточнили в ведомстве.