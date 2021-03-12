Хозяйку пса, который покусал ребенка, будут судить в Челябинской области

Жительницу Челябинской области будут судить за то, что ее собака покусала шестилетнего мальчика. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ребенок гулял во дворе, на него напала соседская собака и укусила за лицо. В результате у мальчика остались серьезные травмы на всю жизнь. Ребенку сделали пластическую операцию, но убрать последствия совсем не удастся.

Хозяйку пса будут судить по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Женщина признала свою вину.