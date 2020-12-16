Хозяйку магазина чуть не залили бетоном в Краснодаре

По данным сайта «Дни.ру», семья, владеющая магазином, хотела сделать к нему отдельный вход. Для этого они вырыли траншею. Жильцы были против, поэтому вызвали бетономешалку, чтобы залить траншею. В итоге хозяйка магазина спрыгнула вниз и чуть не отказалась залитой в бетон. Помогли несколько человек, которые остановили конфликт.

«В данном случае при организации входной группы присоединения мест общего пользования не произошло, проектом это не предусматривалось, в связи с чем не требовался протокол общего собрания», — прокомментировала ситуацию заместитель начальника отдела по работе межведомственной комиссии администрации Краснодара Татьяна Марко.