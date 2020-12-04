Хозяйку бойцовской собаки, искусавшей детей в Карелии, оштрафовали на 100 тысяч

В Карелии вынесено судебное решение в отношении хозяйки собаки бойцовской породы, которая серьезно покусала детей.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на информацию республиканской прокуратуры, инцидент произошел в августе в поселке Ледмозеро Муезерского района. По поселку гуляли двое детей 10 и 13 лет, когда на них напала собака бойцовской породы. Она бегала по улице без присмотра хозяйки.

Дети были сильно покусаны и вынуждены были лечиться после полученных травм и психологического шока. Их родители обратились в прокуратуру, она встала на их сторону и подготовила исковое заявление в суд. Суд обязал хозяйку собаки выплатить штраф по 50 тысяч рублей на каждого ребенка.