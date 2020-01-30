Хозяйка кошки умерла во время погребения своего любимца

Мужчина рассказал, что на кладбище они взяли еще собаку. Пес все время был около 32-летней женщины, пока парень выкапывал яму для кошки. Когда он закончил, обнаружил, что его подруга пропала. Позже он нашел ее в бессознательном состоянии. Приехавшая бригада скорой помощи сообщила, что женщина умерла.

По предварительным данным, хозяйку кошки задушили.