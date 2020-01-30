30 января 2020, 18:29
Хозяйка кошки умерла во время погребения своего любимца
В Санкт-Петербурге кошка умерла у женщины. Она, вместе со своим другом, проникла на кладбище, чтобы похоронить любимца. Пока мужчина рыл яму, женщина умерла при странных обстоятельствах. Об этом написал сайт «Невские новости».
Мужчина рассказал, что на кладбище они взяли еще собаку. Пес все время был около 32-летней женщины, пока парень выкапывал яму для кошки. Когда он закончил, обнаружил, что его подруга пропала. Позже он нашел ее в бессознательном состоянии. Приехавшая бригада скорой помощи сообщила, что женщина умерла.
По предварительным данным, хозяйку кошки задушили.