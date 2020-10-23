Хозяйка и гости погибли при пожаре в Чите

ЧП случилось в поселке Восточный. На место происшествия приехали пожарные. Во время тушении огня они обнаружили тела погибших — двух женщин и мужчины.

Причина пожара выясняется. К делу присоединились следователи.

«Пожар случился в одной из квартир дома, где накануне проходило застолье, в котором принимали участие хозяйка и супружеская пара», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной версии, владелица квартиры и гости умерли в результате отравления продуктами горения. В качестве основной причины ЧП следователи рассматривают несчастный случай, написал сайт «Аргументы и факты».

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и жильцов соседних домов. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.