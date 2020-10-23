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    23 октября 2020, 13:11

    Хозяйка и гости погибли при пожаре в Чите

    Алена Макаренко

    Три человека погибли при пожаре в одноэтажном четырехквартирном доме в ночь на 23 октября в Чите. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

    ЧП случилось в поселке Восточный. На место происшествия приехали пожарные. Во время тушении огня они обнаружили тела погибших — двух женщин и мужчины.

    Причина пожара выясняется. К делу присоединились следователи.

    «Пожар случился в одной из квартир дома, где накануне проходило застолье, в котором принимали участие хозяйка и супружеская пара», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По предварительной версии, владелица квартиры и гости умерли в результате отравления продуктами горения. В качестве основной причины ЧП следователи рассматривают несчастный случай, написал сайт «Аргументы и факты».

    Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и жильцов соседних домов. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.