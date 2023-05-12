Происшествия 12 мая 2023, 19:25 Хозяина напавшей на ребенка в Мытищах обезьяны обяжут выплатить ущерб Иск о компенсации ущерба из-за нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье направили в суд РИА «Новости»

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Мытищинская прокуратура отправила в суд иск с требованием компенсировать моральный вред и расходы на лечение девочки, которая пострадала от укусов обезьяны. Общая сумма ущерба составляет 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Причиной случившегося стало непринятие владельцем обезьяны своевременных мер для обеспечения безопасного содержания животного и исключения возможности причинения вреда окружающим», — говорится в сообщении.

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В ходе проверки правоохранители установили, что в июле 2022 года обезьяна напала на малолетнего ребенка в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Хозяин сбежавшей обезьяны ранее заявил, что она не агрессивна. По его словам, животное было привито, после случившегося его посадили в клетку.

После нападения следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Жители деревни Терпигорьево рассказали, что обезьяна сбегала и раньше, однако нападений до ЧП с ребенком не было.