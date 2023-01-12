12 января 2023, 22:18
Хозяина квартиры в Ростове осудили за гибель двоих съемщиков
Двое жителей Ростова-на-Дону погибли по вине хозяина арендодателя. Хозяина квартиры приговорили к условному заключению по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и ставших причиной смерти. Об этом сообщил «Царьград».
Как сообщили следователи, ситуация произошла 16 марта 2022 года. Злоумышленник сдал квартиру в аренду мужчине и женщине. Спустя время пара решила принять ванну и начала набирать воду с помощью водогрейной колонки. Однако жильцы не заметили, что в квартиру начал поступать угарный газ через неисправную систему дымоудаления. В результате мужчина и женщина погибли.
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В результате хозяина жилья осудили на три года условно.
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