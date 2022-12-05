Происшествия 05 декабря 2022, 22:06 Хозяин заброшенного дома под Саратовом обнаружил в здании труп

Читать 360tv в

Хозяин заброшенного дома, расположенного в городе Пугачеве Саратовской области, обнаружил в здании труп мужчины. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на сетевое издание «Питерские заметки».

Тело нашли в понедельник, 5 декабря. Хозяин здания на протяжении длительного времени не возвращался в дом. После случившегося он обратился в полицию.

Реклама

На место происшествия прибыли следователи и судебно-медицинские эксперты, которые провели обследование.

Реклама