05 декабря 2022, 22:06
Хозяин заброшенного дома под Саратовом обнаружил в здании труп
Хозяин заброшенного дома, расположенного в городе Пугачеве Саратовской области, обнаружил в здании труп мужчины. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на сетевое издание «Питерские заметки».
Тело нашли в понедельник, 5 декабря. Хозяин здания на протяжении длительного времени не возвращался в дом. После случившегося он обратился в полицию.
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На место происшествия прибыли следователи и судебно-медицинские эксперты, которые провели обследование.
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