Происшествия 26 июня 2023, 02:57 «Хозяин вышел и схватился за голову». Очевидцы рассказали о взрыве автомобиля в Москве Очевидцы рассказали подробности взрыва авто с газовым баллоном в Москве РИА «Новости»

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Очевидцы рассказали подробности взрыва автомобиля с газовым баллоном на улице Фестивальной в Москве. Машина взорвалась во дворе жилого дома, изрядно напугав жильцов, сообщил Пятый канал.

«Мощный взрыв, нас оглушило. Окна не выбивало, но тело прям затряслось. Выглянули в окно, одно облако пыли, ни огня, ничего такого не было», — рассказал один из свидетелей происшествия по имени Тимофей.

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Он добавил, что изначально не заметил автомобиль, видел только, как сбегаются люди. Только приглядевшись, мужчина увидел перевернутую машину с оторванным багажником и развороченной задней частью. Уже пустой газовый баллон отлетел от автомобиля на достаточной расстояние.

Еще какая-то оторвавшаяся конструкция попала в лобовое стекло стоявшей рядом машины. Владельца на тот момент во дворе не было. Он вышел позже.

«Видели, как хозяин машины вышел из квартиры, схватился за голову и очень подавленно смотрел на свою машину», — рассказал Тимофей.

Ранее сообщалось, что в машине, взорвавшейся на Фестивальной, находились баллоны с газом. Один из них сдетонировал.